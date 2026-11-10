Manuel Pellegrini le quita prioridad a su renovación en el Betis: "No es tema en este momento"

Pasan las semanas y el futuro de Manuel Pellegrini continúa siendo tema de conversación en España, especialmente considerando el destacado comienzo de temporada que ha protagonizado el técnico chileno al mando del Betis. Sin embargo, su continuidad todavía no está asegurada, ya que su contrato con el conjunto verdiblanco finaliza en junio del próximo año.

En ese contexto, durante la conferencia de prensa previa al partido de este jueves frente al Navalcarnero, válido por la primera ronda de la Copa del Rey, el "Ingeniero" fue consultado sobre su disposición a renovar con el cuadro andaluz. No obstante, fiel a su estilo, el entrenador nacional aseguró que, por ahora, una extensión de su vínculo no está entre sus prioridades.

"No es tema en este momento. La verdad es que estoy preocupado del partido de la Copa del Rey. Acá hay dos partes que se tienen que juntar y se verá el momento adecuado que las dos estimen conveniente", expresó el adiestrador criollo.

Por otra parte, el exentrenador del Real Madrid y Manchester City valoró el destacado y positivo presente que atraviesa el elenco andaluz, aunque recalcó que el equipo debe mantener la concentración en los desafíos que todavía tiene por delante. En esa línea, señaló: "Siempre es importante saber las estadísticas y darles el valor que realmente tienen, pero lo más importante es que nos centremos en lo que viene a futuro. Nos queda muchísimo en las tres competiciones en las que estamos. Tenemos la ambición de llegar lo más arriba posible y eso hay que demostrarlo en la cancha".

Finalmente, al ser consultado por la regularidad que ha mostrado su equipo tanto en La Liga española como en la Champions League, Pellegrini destacó la importancia de mantener el rendimiento en ambas competiciones y dejó en claro cuál será el principal parámetro para evaluar la temporada. En ese sentido, sostuvo: "Al final, La Liga va a marcar nuestro año. Si bien la Champions League atrae emocionalmente, no hemos dejado de lado La Liga por estar enfocados en la Champions. Hemos tenido una regularidad en ambas competiciones y eso lo hacen los equipos grandes".

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