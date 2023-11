Manuel Pellegrini ante posibilidad de dirigir la Selección chilena: "Ir a poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa"

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la Selección chilena, un sinfín de nombres comenzaron a circular como posibles reemplazantes, mientras Nicolás Córdova sigue como interino.



Como es habitual cada vez que la Roja queda sin entrenador, uno de los candidatos que se pusieron sobre la mesa fue el actual DT del Real Betis, Manuel Pellegrini, quien en conversación con el portal Relevo abordó esta posibilidad.



"Ha sido un tema complicado toda mi vida. No me gusta el trabajo de una selección, de estar una vez al mes teniendo a los jugadores para transmitir dos o tres conceptos tácticos y jugar una eliminatoria. Me gusta estar en el día a día, ver una mejoría constante en los jugadores", partió señalando el estratego.



De todas formas, reconoció que "sí me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección. Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país".



Así y todo, el "Ingeniero" dejó en claro que "ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa. Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores".



Por último, Pellegrini remarcó que "me entusiasmaría después de acabar mi contrato con Betis, que son dos años más. Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia".

PURANOTICIA