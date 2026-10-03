Magallanes derrota a Curicó Unido por la mínima y acecha el liderato del Ascenso

Magallanes se hizo respetar ante Curicó Unido en el estadio Municipal de San Bernardo y se impuso por la cuenta mínima para trepar hasta la parte alta de la Liga de Ascenso, muy cerca del puntero Cobreloa.

En un partido sumamente opaco, en el cual ninguno de los dos equipos ejerció un dominio abrumador sobre su rival, los carabeleros rompieron la monotonía con un penal convertido por Cristóbal Jorquera (66').

Después el marcador no se movió más y de esta manera, los albicelestes firmaron su segundo triunfo al hilo y llegaron a los 43 puntos, dos menos respecto del líder, que más tarde enfrenta a Deportes Temuco. El conjunto tortero, en cambio, se estancó en el 13° puesto con 24 unidades, manteniéndose a seis del descenso.

El próximo sábado a las 12:30 horas, Magallanes visitará a Deportes Recoleta, mientras que Curicó Unido se verá las caras con el sublíder Santiago Wanderers ese mismo día a las 15:00.

PURANOTICIA