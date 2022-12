Luis Suárez y polémica del Mundial de 2010: "No tengo que pedir perdón por mi mano ante Ghana"

Una verdadera "final" es la que disputarán Uruguay y Ghana cuando se enfrenten este viernes por el cierre del Grupo H y en busca de la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Además, ambas escuadras revivirán el partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde la Celeste se impuso en una dramática definición a penales y recordado por la mano que cometió Luis Suárez en el epílogo, que le significó una expulsión, y un penal fallado que le hubiese significado el avance a los africanos.

En ese sentido, el experimentado atacante, quien actualmente milita en Nacional de Montevideo, aseguró que no debe pedir disculpas por la mano ante las "estrellas negras".

"No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana (Asamoah Gyan) fue el que erró el penal tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizá hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penal", reconoció el atacante.

Además, se refirió a la opción de que este viernes juegue su último partida con la camiseta del combinado charrúa: "No sé si voy a ser titular mañana, pero debo dar la cara en momentos complicados, que son los que nos tocan vivir tras las dos primeras jornadas. El uruguayo está acostumbrado a sufrir. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para no estar así, pero el uruguayo siempre rinde en estas situaciones".

