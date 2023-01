Luciano Cabral: "Fue muy duro lo que me tocó vivir, pero estoy de pie"

Un momento que sin duda jamás podrá olvidar fue el que vivió este sábado el volante nacional Luciano Cabral, quien anotó el único tanto de Coquimbo Unido en la igualdad a uno frente a Palestino.

Y es que antes de ponerse la camiseta del cuadro pirata, el chileno debió pasar cinco años tras las rejas, luego de ser condenado como coautor del homicidio de Joan Villegas, en un hecho ocurrido durante la noche de año nuevo en 2017.

El mediocampista, quien recibió el beneficio de libertad condicional en septiembre pasado, se mostró sumamente emocionado por su conquista ante los árabes, que le dio el primer punto del torneo a su equipo.

En diálogo con TNT Sports, Cabral aseveró que "es un día soñado. Antes de todo quiero darle las gracias a Dios que junto a mi familia me sostuvo de pie en el proceso que tocó vivir. Fue muy duro lo que me tocó vivir, pero estoy de pie y tengo otra nueva oportunidad".

"Quiero dar las gracias a Coquimbo que me recibió, a los compañeros y el cuerpo técnico que me dio la confianza", complementó el ex Argentinos Juniors.

Respecto al devenir de los aurinegros en el certamen, el futbolista de 27 años indicó que "tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Estamos bien, falta que la pelota entre. Tuvimos muchas chances claras de gol y cuando la pelota entre, van a cambiar muchas cosas".

PURANOTICIA