Lucero habla de su polémica salida de Colo-Colo: "No me fui libre, dejé US$1 millón de la cláusula"

A seis meses de su polémica salida de Colo-Colo, el delantero argentino Juan Martín Lucero decidió alzar la voz y defenderse de las críticas por la forma en que abandonó la institución con la cual anotó 24 goles en 2022.

En entrevista con el portal En Cancha, Lucero rememoró cómo se dio su partida del conjunto "albo" en enero del presente año, poco después que el "cacique" anunciara que haría efectiva su opción de compra, y terminó recalando en Fortaleza de Brasil.

El "Gato" explicó que el acercamiento con el equipo "tricolor" se dio a mediados de diciembre y confesó que "lo primero que hice fue contarle a los dirigentes y a Gustavo Quinteros que estaba la posibilidad. Noté que la directiva no le dio mucha importancia, mostraron poco interés. No me llamó nadie en ese entonces, sólo Daniel Morón hablaba conmigo".

Asimismo, aseguró que la oferta formal llegó a sus manos en que el elenco popular adquiriera su pase. "Colo-Colo me envía el mail en el que me dicen que me van a comprar el pase dos días antes de que venza el plazo. En lo legal, ellos estaban en todo su derecho de hacerlo hasta una hora antes. Y se dio esa situación porque un conocido mío que está en el club le dijo a Morón que estaba por vencer el plazo y ahí ejecutaron la opción, pero nunca pagaron por mi pase", detalló.

En la misma línea, remarcó que "yo lo único que hice fue ejecutar una cláusula que estaba en mi contrato. Por eso no tengo enojo ni rencor con nadie del club".

Por otra parte, Lucero se defendió de las críticas, subrayando que "es normal que un jugador cambie de club. Te repito que entiendo el dolor de la gente, pero prefiero que me insulten por mi salida y no por el rendimiento. Jamás le reprocharía nada a nadie".

En cuanto a las críticas que le llegaron desde Macul, el atacante sostuvo que "en su momento, me dolió porque yo fui respetuoso con ellos. Pero hoy, ya más en frío, entiendo que cada uno cuida su trabajo. Yo no me fui libre del club y le dejé un millón de dólares de la cláusula".

Respecto a la demanda que pesa en su contra y por la cual podría recibir una sanción de hasta seis meses por parte de la FIFA, el trasandino recalcó que "me asesoré antes de decidir irme. Hablé con mis abogados y la gente de Fortaleza vio el contrato mío con Colo-Colo. Si un club ve mi contrato y me ficha, es porque está tranquilo. Los abogados todos coinciden que no hubo nada fuera de la ley".

