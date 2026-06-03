Lucas Cepeda previo al duelo con Portugal: "Somos la peor selección de Sudamérica"

El amistoso que disputarán Chile y Portugal este sábado en Oeiras marcará el reencuentro entre ambas selecciones después de casi una década. El último antecedente se remonta a las semifinales de la Copa Confederaciones 2017, cuando la Roja consiguió una histórica clasificación a la final tras imponerse en una dramática definición por penales.

Sin embargo, el contexto actual de ambos equipos es muy distinto. Mientras Portugal aparece como uno de los candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026, la Selección chilena atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, tras quedar fuera de la próxima cita planetaria y finalizar como el colista de las Eliminatorias sudamericanas.

Uno de los jugadores que abordó esta realidad fue Lucas Cepeda, quien realizó una autocrítica respecto al presente del combinado nacional.

"Hay que ser realista, somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adulto, como gente grande que somos. Ir para adelante para salir de esta situación (...) Queremos levantar esta selección, quedar en la historia, que te reconozcan en la calle es gratificante y se siente lindo por dentro", reconoció en conversación con Kenotrotamundos.

Pese al difícil escenario, el delantero manifestó su confianza en que el equipo pueda revertir el momento y recuperar la conexión con los hinchas.

"Que nos apoyen, confíen, porque queremos quedar en la historia con humildad y trabajo, paso a paso. Hay que ir de la mejor manera. La gente siempre está, nos apoya. Aunque nos maten, es parte del trabajo. La gente se va a ilusionar si estamos bien, que crean en nosotros".

Cepeda también se refirió a su presente en el fútbol español, donde busca consolidarse tras su llegada al Elche.

"Fueron cuatro meses muy buenos, muy lindos, una experiencia nueva. Estuve a la altura, aunque no jugué mucho. Que la gente de Elche me apoye, daré todo por el club. Quiero dejar mi huella, mi sello, ahora quiero jugar todo, ganarme el puesto, ser titular. No jugué por distintas circunstancias, pero me entregaré al 100% por 100% para tener buenos resultados".

Además, el atacante no ocultó su admiración por Cristiano Ronaldo, principal figura de Portugal, y reveló que espera aprovechar la oportunidad para quedarse con un recuerdo del astro luso.

"A Cristiano uno lo veía desde chico. Hace ocho o diez años me despertaba a verlo cuando empezaba la Premier League. Verlo ahí era increíble. Es un sueño enfrentarlo, estar al lado de él. Ojalá pueda hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo, creo que será su último Mundial, últimos partidos. Pero hay que enfocarse en un buen resultado".

Finalmente, Cepeda aseguró que medirse ante una figura de la talla de CR7 representa una motivación extra, aunque enfatizó que el objetivo principal seguirá siendo competir de igual a igual.

"La verdad que motiva mucho enfrentarlo, es el sueño de todos. Mirarlo, interactuar alguna palabra. Pero estamos en ámbito de trabajo, hay que enfrentarlo de igual a igual, con respeto por su carrera", sentenció sobre CR7.

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