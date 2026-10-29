Lucas Cepeda evalúa demandar a Blanco y Negro e inicia medida prejudicial contra la concesionaria de Colo-Colo

Colo-Colo podría enfrentar un nuevo problema en el ámbito judicial. Lucas Cepeda, quien dejó el club en enero pasado para fichar por el Elche de España, estaría evaluando iniciar acciones legales contra Blanco y Negro, la concesionaria que administra al cuadro albo.

En las últimas horas se conoció que el delantero nacional presentó una medida prejudicial contra la sociedad anónima por posibles incumplimientos económicos, en un paso que podría anteceder a una eventual demanda contra la dirigencia del Cacique.

En ese contexto, el periodista de ESPN Christopher Brandt dio a conocer documentos en los que el atacante solicita a la concesionaria el contrato de trabajo y sus anexos, suscritos entre el 8 de febrero de 2024 y el 23 de enero de 2026, además de las liquidaciones de remuneraciones correspondientes a toda su relación laboral con el club. Asimismo, pide que se le entregue el contrato de transferencia al Elche y el finiquito de su vínculo laboral con Colo-Colo.

En el escrito, el delantero solicita que "Blanco y Negro S.A. exhiba y suba copia digitalizada a este expediente electrónico de los siguientes documentos, bajo el apercibimiento de los artículos 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil".

"El objetivo de esta medida prejudicial es preparar de manera adecuada la demanda de nulidad de finiquito y cobro de prestaciones laborales, así como cualquier otra acción adicional que, conforme al mérito de los antecedentes recabados, esta parte estime procedente ejercer en contra de Blanco y Negro S.A.", concluye el documento.

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