Lucas Assadi palpita el partido de U. de Chile ante Everton por Copa Chile: "Lo tomamos con la máxima seriedad posible"

Lucas Assadi adelantó el partido de vuelta entre Universidad de Chile ante Everton por las semifinales de la zona centro norte de la Copa Chile.

Además, el volante de los azules se refirió al análisis que hizo Alexis Sánchez sobre el rol que cumple en el crecimiento de sus compañeros más jóvenes.

En una entrevista con Mark González, el tocopillano manifestó que “hoy en día, como estoy ahora, tanto en la Selección como en mi club, trato de ayudar. Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la Selección, como Darío Osorio, Marcelino Núñez o Lucas Assadi. Y a veces yo soy exigente, pero siempre constructivo”, señaló.

Ante esta alusión, el mediocampista expresó en conferencia de prensa que "me lo tomo de buena manera que me considere. Siempre me habla, aconseja, me dice lo que puedo mejorar. No tengo mucha experiencia con argentinos jóvenes, acá son todos experimentados. No podría comparar".

"Todas las carreras son diferentes. Lamine Yamal es extraordinario, hizo un golazo, pero todas las carreras son diferentes. Darío Osorio se fue y la está rompiendo. Todos los procesos son diferentes", añadió.

Respecto a las exigencias de los fanáticos azules hacia su rendimiento, sostuvo que "más que una mochila, es una motivación. Me gusta sentir que la gente me quiere ver en cancha. Uno puede hacerlo bien o mal, pero siempre lo voy a querer hacer de la mejor manera".

Pero también, Assadi anticipó la revancha ante Everton, indicando que "el partido del domingo lo tomamos con la máxima seriedad posible, entrenando lo que nos pide el profe para lograr una linda victoria en el Nacional".

"Es un partido de vida o muerte para nosotros, queremos pasar y hacerlo de la mejor manera. Vamos a salir a ganar al Nacional. Nos planteamos en los entrenamientos salir a ganar, más allá de como ellos salgan a la cancha", complementó.

