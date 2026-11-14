Tras 27 años, Los Cóndores derrotan a España por 25-20

La Selección chilena de rugby dio un nuevo golpe a la cátedra este sábado y después de 27 años volvió a derrotar a España, al imponerse por 25-20 en el estadio Ontime Butarque de Leganés, en el marco de la quinta jornada de la World Rugby Nations Cup 2026.

El combinado criollo estaba teniendo un encuentro bastante tranquilo, particularmente en la primera mitad, donde llegó a estar 16-0 arriba gracias a un try de Manuel Bustamante (22') y una gran producción de Matías Garafulic, quien anotó tres penales (6', 10' y 19') y una conversión (23').

Sin embargo, el dueño de casa se metió nuevamente en el encuentro sobre el final de la fracción inicial con un ensayo de Álvaro García (36') y una conversión de Lucien Richardis (37') que dejaron el marcador en 16-7.

Richardis (41') y Garafulic (48') se matricularon con penales en el arranque del complemento, y luego Joel Merkler aportó con un try (53') y Richardis hizo lo propio con la conversión (54'), dejando a los Leones a solo dos puntos de distancia.

Fue entonces que Garafulic volvió a hacerse presente, esta vez con dos penales (56' y 66') para devolver la calma en la banca de los Cóndores. Aunque los hispanos descontaron con un agónico penal (80'), esto no evitó la victoria chilena.

Con este resultado, los pupilos de Pablo Lemoine treparon hasta el tercer puesto de la zona América-Pacífico con 14 puntos.El próximo sábado, Chile cerrará la gira y su participación en el certamen enfrentando a Zimbabue en Francia.

PURANOTICIA