Lionel Messi recordó penal fallado ante Chile en la Copa América 2016: "Me quería matar"

Hace casi ocho años la Selección chilena levantó su segundo título a nivel adulto cuando superó por penales a Argentina en la final de la Copa América Centenario, que al igual que la edición de 2024, se disputó en Estados Unidos.

Aunque el panorama de ambos equipos es muy diferente en la actualidad, el recuerdo de dicho encuentro sigue presente en la mente de sus protagonistas, incluido Lionel Messi.

En conversación con el programa "Clank" del periodista Juan Pablo Varsky, la "Pulga" reveló el dolor que sintió el plantel en aquella oportunidad, donde él además erró su disparo en la serie desde los doce pasos.

Al respecto, el delantero del Inter Miami sostuvo que "era la tercera final seguida, habíamos hecho una Copa América muy buena a nivel de juego, llegando a la final siendo muy superior al resto, porque en la final a Chile si bien no tuvimos muchísimas ocasiones claras, a nivel de juego también fuimos superiores y volvíamos a perder de nuevo de penales, a raíz de eso pasa lo mío, mi declaración".

En cuanto al remate que falló ante el portero Claudio Bravo, aseguró que "es un poco lo que me pasó cuando perdí la pelota con Francia -en la final del Mundial-, de ser autocrítico con uno mismo, en ese momento me quería matar porque era el primer penal, el que nos ponía en ventaja".

"Le quise pegar fuerte cuando sabía que no hacía falta, que tenía claro que no sé por qué, que a Bravo lo conocía, que iba a ese lado, y bueno ahí fue una cruz hacia mí mismo cuando erré por no poder poner en ventaja a mi equipo después que ellos habían errado y porque siempre pienso que el primer penal hay que hacerlo, es importantísimo, y no fue de esa manera", agregó "Lio".

Cabe recordar que Chile se volverá a ver las caras con Argentina este martes por la segunda fecha del grupo A, un duelo que el combinado criollo debe ganar si quiere llegar con buenas posibilidades de avanzar a cuartos de final en la última jornada.

