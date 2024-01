Leandro Garate reconoce conversaciones que lo acercan a Huracán de Argentina

A pesar de la irregular campaña que tuvo Unión Española, el delantero Leandro Garate se las arregló para brillar con luz propia y se transformó en uno de los goleadores del Campeonato Nacional con 14 dianas.



Estos números no solo llamaron la atención de clubes grandes de nuestro país como Colo Colo, sino también de Huracán de Argentina, que tal como reconoció el propio atacante, ha hecho avances importantes en su intención de ficharlo.

"Por lo pronto sigo entrenando en Unión Española, empezamos la pretemporada y metiéndolo a full. (...) En lo personal es lindo, está bueno que dos clubes tan grandes, tan importantes, se fijen en mí", partió señalando el ex Coquimbo Unido a TyC Sports.

El trasandino agregó que "me pone contento. Son días movidos. Tengo entendido que lo de Huracán está bastante encaminado y son detalles los que me separan de estar ahí".

En la misma línea, reveló que conversó con el técnico quemero Facundo Sava, puntualizando que "me contó un poco el proyecto, me entusiasmó las ganas que tiene y lo que me contó del equipo. Le dije que si me toca llegar a ir, voy a tratar de estar a punto lo más rápido posible y sumar desde donde me toque".

Sobre la opción de cruzar la cordillera y tener una revancha en suelo trasandino, Garate remarcó que "el fútbol argentino es muy lindo y quiero estar bien para hacer un buen papel. Ojalá se den todos los objetivos personales y grupales que uno se propone".

