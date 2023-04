Leandro Fernández rompe el silencio tras accidente en estado de ebriedad: "Sé que cometí una falta muy grave"

Leandro Fernández está en el centro de la polémica. El delantero y figura de Universidad de Chile fue detenido en Argentina tras protagonizar un accidente vehicular conduciendo en estado de ebriedad e intentar darse a la fuga.

El atacante trasandino arrojó 1,62 g/l de alcohol en la sangre, según el parte, que también dio a conocer que en el vehículo que impactó iba una mujer y un bebé aunque no hubo lesiones de consideración. Después el cuadro azul emitió un comunicado donde confirmó los hechos, pero no ratificó si sancionará al jugador.

Y este lunes, el ariete sacó la voz por primera vez tras los hechos para referirse al incidente que le significó una multa en su país natal.

En un video publicado por el elenco estudiantil, Fernández sostuvo: "Quería comentar lo que sucedió el fin de semana, que escuchen mi versión. Sé que cometí una falta muy grave y agradezco que no haya pasado a mayores, que la otra familia involucrada en el accidente no sufrió lesiones y también estoy al tanto de la sanción que puedo recibir en el club, estoy a disposición de lo que decidan".

"Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas a ellos y a la gente del club, que esta situación que me sucedió daña la imagen del club, es una imagen que no quiero dar", añadió el ex Independiente de Avellaneda.

Por último, el futbolista agregó: "Asumo toda mi responsabilidad, quería pedir mil disculpas a toda la gente y a todo el hincha de la U".

🎥 Declaración de Leandro Fernández. pic.twitter.com/b0VgkQ0u4R — Universidad de Chile (@udechile) April 3, 2023

