La UC sigue cediendo terreno en la lucha por el "Chile 2" tras empatar ante Audax Italiano previo al Clásico Universitario

En vísperas de un nuevo clásico con Universidad de Chile, Universidad Católica no pudo sostener su ventaja y tuvo que conformarse con un tibio empate a uno ante Audax Italiano en el Claro Arena, firmando su segundo duelo en fila sin festejar en la Liga de Primera, llenándose de dudas para el derbi.

"Cruzados" e "tanos" se medían en un parrido bastante historiado, el cual fue suspendido inicialmente por el sistema frontal que azotó a la región Metropolitana hace unas semanas y, posteriormente, estuvo en riesgo de ser nuevamente postergado por un desencuentro de fechas entre la UC y la ANFP, discordancia que se resolvió favorablemente.

En lo futbolístico, los estudiantiles venían de perder ante el colista Unión La Calera y estaban con la obligación de ganar para no perder terreno en su disputa por el Chile 2 con la U. Los audinos, en tanto, cosecharon un tibio empate con Huachipato que los mantuvo mirando de reojo a la zona de descenso.

Aunque fue el local quien tomó las riendas del cotejo en un inicio y tuvo una clara ocasión de gol en los pies de Clemente Montes (8'), el cuadro de colonia fue equilibrando el trámite y hasta coqueteó con el gol en un centro al corazón del área (24').

No obstante, el dueño de casa recuperó el control de la contienda y en un tiro libre servido desde el sector derecho, Fernando Zuqui mandó un balón aéreo que impactó con la frente el capitán Fernando Zampedri (27'), quien puso por delante a su equipo y llegó a 27 goles en el certamen.

Lo que parecía un encuentro tranquilo y sin grandes sobresaltos se calentó inesperadamente en el epílogo de la fracción inicial con un entrevero entre Michael Vadulli y Zuqui que el árbitro resolvió con amarilla para ambos. Pero tras la revisión en el VAR y aun cuando fue el hombre visitante quien movió la cabeza para golpear al rival, el colegiado los expulsó a ambos (45+3').

El elenco forastero comenzó a presionar desde el inicio del complemento y tras un par de aproximaciones, el juez le concedió un penal por falta del recién ingresado Daniel González contra Diego Coelho. El experimentado César Pinares se hizo cargo de la ejecución y con un tiro rasante cumplió con la ley del ex y emparejó el marcador (54').

Los dirigidos por Daniel Garnero volvieron a asumir el protagonismo por su obligación de dar vuelta el resultado y se instalaron de lleno en campo de un conjunto tano que se defendió a capa y escudo para resistir los embates contrarios, situación que pudo cambiar en los descuentos.

El colegiado había cobrado penal para la escuadra de la franja por una supuesta mano de un zaguero forastero, pero nuevamente se hizo presente el VAR y luego de unos segundos, el réferi se percató que el balón dio en el brazo de Agustín Farías e invalidó el cobro.

Con esta igualdad que provocó molestia en el reducto de Las Condes, Universidad Católica quedó en 43 puntos, cinco por debajo de Universidad de Chile y llega con la soga al cuello para el clásico de este domingo a las 17:15 horas en el propio Claro Arena.

Por su parte, Audax Italiano sumó treinta unidades, apenas siete por arriba de la zona de descenso a falta de quince por disputarse. Los pupilos de Patricio Graff ahora tendrán que concentrarse para su compromiso del próximo lunes a las 18:00, cuando visiten a Deportes Limache.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad Católica

Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (Diego Valencia, 72'); Alfred Canales (Matías Palavecino, 58'), Fernando Zuqui, Cristian Cuevas; Clemente Montes (Martín Gómez, 79'), Fernando Zampedri, Justo Giani (Daniel González, 45'; Sebastián Arancibia, 58'). (DT: Daniel Garnero)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni; Mario Sandoval (Federico Mateos, 45'), César Pinares (Óliver Rojas, 72'); Paolo Guajardo (Diego Monreal, 83'), Michael Vadulli, Giovani Chiaverano (Nicolás Orellana, 83'); Diego Coelho (Franco Troyansky, 65'). (DT: Patricio Graff)

Expulsados: Fernando Zuqui (UC, 45+3'); Michael Vadulli (AUD, 45+3')

Árbitro: Mathias Riquelme

Estadio: Claro Arena, Las Condes

PURANOTICIA