La UC remonta ante San Luis y mantiene su campaña perfecta en la Copa Chile

La Universidad Católica sufrió al principio con San Luis, pero la eterna capacidad goleadora de Fernando Zampedri les abrió las puertas a un nuevo triunfo en la Copa Chile, que los tiene con campaña perfecta.

Los forasteros, fieles al predicamento de su entrenador Humberto Suazo, se plantaron desde el comienzo del partido sin recaudos frente a los Cruzados y entraron a la disputa de igual a igual.

La osadía de los Canarios encontró premio casi de inmediato. A los 2' un tiro de esquina servido desde la izquierda del ataque quillotano fue pivoteado por Fabián Pastenes, descolocó a la retaguardia de la UC y Luis Muñoz con un certero cabezazo abrió el marcador.

Los minutos pasaban y a ratos hubo intranquilidad de los parciales de la Franja por no alcanzar el empate. Pero cada vez que hay una situación adversa, emerge el genio goleador de Fernando Zampedri. A los 28' Nicolás L'Huillier habilitó a Justo Giani, que le marcó el pase al vacío al Toro, que con un ajustado remate derrotó a Nicolás Peranic.

Cuatro minutos después, el propio Giani asistió a Diego Corral, que anidó el balón en el fondo de las redes y puso arriba en el marcador a la Católica. Aunque el peligro de San Luis no se diluyó, y en el cuarto minuto de adición del primer tiempo un error de Vicente Bernedo asustó a la retaguardia que pensó que llegaba el empate, pero finalmente lograron despejar y así se fueron al descanso.

La segunda fracción de nuevo tuvo a San Luis yendo arriba desde el principio, pero sin encontrar como resultado el gol, que llegó para el conjunto anfitrión. Un pase profundo de Fernando Zuqui a los 51' lo capturó Bernardo Cerezo, ante los reclamos de los quillotanos que alegaban fuera de juego, pero el defensor no se dio por aludido, y con clase de centrodelantero conquistó el 3-1 para la UC.

La tercera conquista que pudo desmoralizar a varios no fue el caso del equipo del Chupete Suazo, que siguió luchando, y el partido siguió abierto con opciones en ambos lados. El cuarto estuvo más cerca de concretarse que el descuento, pero el juego ofensivo de ambos entibió la fría noche de invierno en la precordillera.

El grito de gol volvió a sonar fuerte en la zona oriente de la capital cuando Branco Ampuero reventó el arco de San Luis, al conectar la ejecución de un tiro de esquina de Matías Palavecino a los 81'. La potencia del disparo fue incontenible para Peranic, y la goleada ya estaba consumada. 4-1 para la UC.

La emoción no se detuvo. A los 93' Bernedo no pudo atrapar un tiro libre, el balón siguió su camino y Cerezo la introdujo en propia puerta par el 4-2 final, que cerró un animado choque que dejó a los Cruzados lideres de su grupo y con campaña perfecta en la Copa Chile.

Universidad Católica: Vicente Bernedo, Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz (46’ Jhojan Valencia), Nicolás L’Huillier (63’ Cristián Cuevas), Agustín Farías, Fernando Zuqui (69’ Alfred Canales), Jimmy Martínez (63’ Matías Palavecino), Diego Corral (82’ Martín Gómez), Fernando Zampedri, Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

San Luis: Nicolás Peranic, Ignacio Meza, Nicolás Muñoz, Vicente Durán (46’ Alonso Villegas), Danilo Catalán (56’ Luis Madrigal), Diego Zamorano, Gonzalo Bustos (68’ Kevin Velozo), Joel Torres, Luis Muñoz, Fabián Pastenes (68’ Sergio Vergara), Sebastián Parada (76’ Gael Acosta). DT: Humberto Suazo.

Estadio: Claro Arena (8594 espectadores)

Gol: 2’ Luis Muñoz 0-1; 28’ Fernando Zampedri 1-1; 32’ Diego Corral 2-1; 51’ Bernardo Cerezo 3-1; 81’ Branco Ampuero 4-1; 93' Bernardo Cerezo (Autogol) 4-2.

Árbitro: Piero Maza

PURANOTICIA