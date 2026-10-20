La UC presentó un reclamo formal ante la ANFP por la reprogramación del partido pendiente ante Audax Italiano

Universidad Católica emplazó a la ANFP por la reprogramación de su partido con Audax Italiano, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera, el cual fue aplazado para el próximo miércoles 28 debido al sistema frontal que afecta a la región Metropolitana hace unas semanas.

Por medio de un comunicado, el cuadro "cruzado" informó que presentó un reclamo formal ante el ente rector del fútbol chileno "por el procedimiento utilizado para reprogramar el encuentro", acusando que esta nueva planificación "plantea cuestionamientos respecto del cumplimiento de los plazos legales y reglamentarios".

"En particular, el artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327 establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional. La Delegación Presidencial Regional Metropolitana, mediante el Oficio N.º 715 del 22 de mayo de 2026, instruyó expresamente su estricto cumplimiento", puntualizaron en el escrito.

Aunque reconocieron que la normativa abre la puerta para "excepciones fundadas", insistieron en que el club "no ha recibido antecedentes formales que acrediten su autorización. Asimismo, existen cuestionamientos respecto del cumplimiento de los plazos establecidos por la propia ANFP para reprogramar encuentros suspendidos".

En esa misma línea, desde el elenco precordillerano remarcaron que "las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia. Su aplicación consistente es fundamental para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes".

Por último, la tienda estudiantil manifestó "su plena disposición a disputar el encuentro y ha propuesto fechas alternativas. Solicitamos a la ANFP reconsiderar la programación anunciada y adoptar una resolución fundada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente".

PURANOTICIA