La UC presenta a su nuevo gerente deportivo y vuelve a la carga contra la ANFP por el partido ante Audax Italiano

Universidad Católica anunció la llegada del español Francisco Pérez Lázaro en calidad de nuevo gerente deportivo del club, tras la salida de José María Buljubasich, quien estuvo en el cargo durante 16 años.

Por medio de un comunicado, el elenco precordillerano detalló que el hispano de 39 años es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Alcalá, con distinción cum laude, y posee licencia UEFA Pro.

En su trayectoria profesional, se abocó a la formación de entrenadores en la Real Federación de Fútbol de Madrid y, posteriormente, como parte de la prestigiosa institución Aspire Academy, trabajó en Al-Sadd Sports Club (Catar), Delhi Dynamos (India) y Deportivo Alavés (España).

Luego se integró a Chivas de Guadalajara (México) en calidad de director deportivo, involucrándose tanto en la rama formativa como la profesional y actualmente, ejerce funciones de coordinación técnica y scouting internacional para la Federación de Fútbol de Serbia, puesto que dejará tras la fecha FIFA de noviembre para integrarse de lleno a la UC.

"Su elección es el resultado de un exhaustivo proceso de búsqueda y evaluación, desarrollado en Chile y en el extranjero, orientado a encontrar un profesional con experiencia directiva, capacidad de liderazgo y conocimiento actualizado de las mejores prácticas en gestión y desarrollo deportivo", resaltaron en el escrito.

Sobre el arribo del ibérico, el presidente de Cruzados, Matías Claro, destacó que "buscamos a un profesional con experiencia directiva en un club de alta exigencia, con trayectoria en la formación de jugadores y con la capacidad de ordenar y conectar el trabajo de todas las áreas del fútbol. Francisco reúne ese perfil y además conoce y valora la tradición de la Católica de formar a su propia gente".

En esa misma línea, agregó que el europeo "llega para dar continuidad y proyección a lo que el club ha construido, con un objetivo claro: competir mejor y lograr que cada vez más jugadores formados en San Carlos de Apoquindo lleguen preparados al primer equipo".

Pérez Lázaro, en tanto, sostuvo que "conozco la historia del club y la relevancia que tiene a nivel continental. Confío en poder volcar aquí las experiencias que he recogido en clubes, academias y selecciones de Europa, Asia y América, y aportar a uno de los clubes más importantes de Chile y Sudamérica en los objetivos que la UC se trace en el plano nacional e internacional".

PARTIDO ANTE AUDAX ITALIANO

Además, 𝐂𝐫𝐮𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭ió 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐱 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨.

El club informó que la noche de este martes 21 de octubre recibió la respuesta de la ANFP a su solicitud de que se respetara la normativa vigente en la reprogramación del partido ante Audax Italiano.

"En ella, el ente rector del fútbol chileno rechazó los argumentos presentados por Cruzados para reconsiderar dicha programación. Frente a esta decisión, Cruzados presentó una nueva respuesta formal ante la ANFP, reiterando la necesidad de revisar la reprogramación anunciada", indicaron.

Esto, "debido a que los argumentos expuestos por el organismo no resuelven los cuestionamientos planteados respecto del cumplimiento de la normativa vigente. La programación del encuentro para el miércoles 28 de octubre continúa sin una explicación que dé cuenta de cómo se compatibiliza dicha fecha con el artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327, que establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de espectáculos de fútbol profesional. Asimismo, el artículo 61 de las Bases de la Liga de Primera obliga a los clubes a dar íntegro cumplimiento a dicha ley y su reglamento".

Añaden que "por lo tanto, las facultades de programación de la ANFP no pueden ejercerse de manera que obliguen a un club a incumplir las mismas bases que rigen la competencia. En su respuesta, la ANFP también argumenta la existencia de un acuerdo con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana que permitiría establecer “excepciones respecto a estos plazos”. Sin embargo, pese a que Cruzados solicitó estos antecedentes en su primera comunicación, el ente rector no ha compartido ni citado documentación alguna que permita conocer el fundamento de dicha excepción y verificar su aplicación al caso".

Complementan que "a lo anterior se suma que el punto 2.5 del Cuaderno de Cargos establece que la ANFP debe generar una propuesta de nueva fecha dentro de los siete días corridos siguientes a la suspensión de un encuentro. En este caso, la suspensión del partido ante Audax Italiano se resolvió el viernes 9 de octubre, mientras que la propuesta de reprogramación fue comunicada diez días después, excediendo el plazo establecido en dicha disposición".

De esta manera, continúan, "la ANFP tampoco habría cumplido con sus propios plazos establecidos en el Cuaderno de Cargos que exige cumplir a los clubes. Dado que la respuesta de la ANFP no se hace cargo de estos cuestionamientos, Universidad Católica reitera su plena disposición a disputar el encuentro. Sin embargo, insiste en su solicitud de que se reconsidere la programación anunciada y se adopte una resolución definitiva que garantice el cumplimiento de la normativa aplicable".

(Imagen: Cruzados)

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