La U y la UC jugarán en simultáneo en la fecha 29 por el cupo a la Libertadores

El próximo fin de semana volverá la disputa de la Liga de Primera con la fecha 28, pero la ANFP ya adelantó los horarios de la fecha 29 que se jugará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

En la penúltima fecha del torneo se jugarán en simultáneo varios partidos por las definiciones que se están jugando, resaltando los encuentros que tendrán como protagonistas a Universidad de Chile y a Universidad Católica que están jugando la opción de ser Chile 2, es decir, disputan la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Así, el día 29 Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Huachipato a las 18 horas, el mismo horario en que Universidad de Chile se presentará como visita ante Deportes Concepción en el estadio Ester Roa.

La lucha por evitar el descenso también tendrá una jornada clave el domingo. Cinco partidos se disputarán a la misma hora, considerando que O'Higgins, Audax Italiano, Cobresal, Universidad de Concepción y Unión La Calera todavía mantienen posibilidades de perder la categoría.

Los días y horarios de la fecha 29 de la Liga de Primera son los siguientes: Coquimbo Unido-Deportes Limache (18 horas) y Colo Colo-Deportes La Serena (20.30 horas). Domingo 29 de noviembre: Universidad Católica-Huachipato y Deportes Concepción- Universidad de Chile (18 horas); Unión La Calera- Universidad de Concepción, Everton-O'Higgins, Audax Italiano- Palestino y Ñublense-Cobresal (20.30 horas).

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