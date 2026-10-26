La U golea a Everton con triplete de Eduardo Vargas y queda a siete puntos de Colo-Colo

Universidad de Chile dio un paso importantísimo en la Liga de Primera tras golear por un cómodo 4-1 a Everton en calidad de local en el estadio El Teniente de Rancagua.

El resultado dejó a los estudiantiles a siete puntos del puntero del certamen, Colo-Colo.

"Azules" y "ruleteros" volvían a verse las caras casi un mes después de la polémica llave de octavos de final de Copa Chile, marcada por serios incidentes en el partido de ida que obligaron a suspender dicho enfrentamiento y, en una decisión inédita, se retomó desde el minuto 82 el mismo día de la revancha.

Más allá del historial, el compromiso representaba una gran oportunidad para que el cuadro laico pudiera recortar distancias con su archirrival y líder de la competición. Los viñamarinos, en tanto, tenían una chance de oro para igualar en puntaje a Universidad Católica y meterse en la pelea por el cupo de Chile 2 para Copa Libertadores.

Pese a que los primeros pasajes del duelo fueron favorables para un visitante que coqueteó con abrir la cuenta (17' y 24'), poco a poco la U fue levantando el nivel y tras un par de avisos peligrosos, 26' y 28'), el portero Gabriel Castellón envió un pase largo para Maximiliano Guerrero, quien ganó línea de fondo y mandó un centro que conectó Eduardo Vargas en área chica (30').

A partir de ese momento, los últimos pasajes de la fracción inicial se disputaron al ritmo que propuso el conjunto universitario, el cual obligó a las intervenciones del arquero Ignacio González (41' y 44') y sobre el final logró aumentar las cifras, otra vez por la combinación entre Guerrero y "Turboman" (45+4'), quien llegó a doce conquistas en el certamen.

Los dirigidos por Fernando Gago no sacaron el pie del acelerador y terminaron por ponerle la lápida al encuentro en el minuto 57. Nuevamente "Maxi" apareció por la derecha, enganchó hacia la zurda y mandó el balón al corazón del área para el frentazo de Agustín Arce.

Aunque el pleito como expresión de lucha se había terminado hace mucho tiempo, igualmente los auriazules no bajaron los brazos y acortaron distancias por medio de Cristian Palacios (80'). Sin embargo, en la acción posterior, Vargas aprovechó un pelotazo de Guerrero, eludió al golero y sentenció la victoria de su equipo (81').

Por si fuera poco, el forastero terminó la contienda con diez elementos luego de que el VAR advirtiera un puñetazo de Lucas Soto al abdomen de Tobías Reinhart, siendo expulsado por el árbitro Franco Jiménez (84').

De esta manera, el "Romántico Viajero" llegó a 48 puntos y quedó a siete de Colo-Colo con cinco fechas por disputar. El elenco de la región de Valparaíso, en cambio, se estancó en el cuarto puesto con 39 unidades, hipotecando sus opciones de clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este domingo a las 14:15 horas, Everton visitará a un Cobresal complicado en la lucha por mantener la categoría, mientras que Universidad de Chile visitará a Universidad Católica desde las 17:15 en un partido de "seis puntos" por el Chile 2 y ser el único con chances reales de darle caza a los albos.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Agustín Arce (Marcelo Díaz, 83'), Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez. (DT: Fernando Gago)

Everton

Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Joaquín Moya; Julián Alfaro, Alan Medina, Emiliano Ramos; Nicolás Montiel. (DT: Walter Ribonetto)

Expulsados: Lucas Soto (EVE, 84')

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: El Teniente, Rancagua

PURANOTICIA