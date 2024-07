La U empató en una guerra de goles y le cedió la punta del Campeonato a Coquimbo

Una auténtica guerra de goles fue la que protagonizaron en el estadio El Cobre Universidad de Chile y Cobresal este domingo, firmando un entretenido empate a tres, que privó al combinado metropolitano de volver a lo más alto del Campeonato Nacional, siendo superado por Coquimbo Unido.

Mientras el dueño de casa llegaba obligado a ganar para alejarse de los últimos lugares, además de dar vuelta la página tras su eliminación en Copa Chile, los azules debían quedarse con los tres puntos para recuperar el sitial que ayer les arrebató el Barbón.

Y parecía que el conjunto laico tendría una tarea sencilla, luego de concretar dos claras aproximaciones de gol que contuvo Leandro Requena (2' y 3'). Pero los legionarios tomaron por sorpresa al fondo universitario y en un centro de Franco García desde la derecha, apareció Leonardo Valencia en completa soledad dentro del área y con un sutil toque de balón abrió la cuenta (11').



Sin embargo, los pupilos de Gustavo Álvarez no sacaron el pie del acelerador y lograron la igualdad a los 20 minutos a través de Cristian Palacios. El "Chorri" tomó la pelota cerca de la mitad de cancha y sacó un zapatazo a 35 metros del arco, que se metió en la escuadra superior derecha del guardameta.

La alegría sería total para el Romántico Viajero en el 29'. Palacios bajó el esférico para Antonio Díaz, quien habilitó por bajo a Matías Sepúlveda dentro del área y con un tiro rasante y ajustado al palo, el "Tucu" concretó la remontada de su equipo.

Aunque el cuadro minero arrancó de mejor manera el segundo tiempo y tuvo un par de buenas chances para emparejar las cifras, Leandro Fernández tenía otros planes y se despachó un fierrazo desde larga distancia para poner el balón en un lugar imposible para Requena (58').

Pero los albinaranjas no se quedaron de brazos cruzados y no tardaron en empatar. Matías Zaldivia anotó en propia puerta al no poder despajar un centro desde el córner (60') y poco después, Diego Coelho conectó en la boca del pórtico un tiro libre servido por Valencia (65').

Los últimos 20 minutos de compromiso se disputaron con gran intensidad por parte de los protagonistas, que constantemente se saltaban el mediocampo para acercarse al cancerbero rival. Así y todo el marcador no se volvió a mover en la Región de Atacama.

De esta manera, la U dejó escapar lo que era un triunfo clave, estancándose en el segundo puesto con 33 puntos, a uno de Coquimbo Unido. El elenco minero, en tanto, llegó a 16 unidades y tomó un respiro en su lucha por evitar el descenso.

El próximo sábado a las 15 horas, Cobresal visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura, mientras que Universidad de Chile tendrá que trasladarse hasta La Serena para enfrentar a Audax Italiano, duelo programado para las 17:30 del domingo 28.



Cobresal

Leandro Requena; Guillermo Pacheco, Cristian Toro, Franco Bechtholdt (Jens Buss, 65'), Marcelo Jorquera; Diego Céspedes, Leonardo Valencia (Franco Lobos, 78'), Cristopher Mesías (Rodrigo Sandoval, 78'); Franco García, Diego Coelho (Felipe Barrientos, 83'), Matías Sepúlveda (César Munder, 45'). (DT: Gustavo Huerta)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Juan Pablo Gómez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Antonio Díaz (Marcelo Morales, 83'); Marcelo Díaz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda (Ignacio Vásquez, 83'), Lucas Assadi (Federico Mateos, 69'); Cristián Palacios (Luciano Pons, 69'), Leandro Fernández. (DT: Gustavo Álvarez)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio El Cobre, El Salvador

