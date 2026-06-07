La U empata con Audax Italiano y queda eliminada de la Copa de la Liga

Fernando Gago consumó su primer fracaso al mando de una Universidad de Chile que empató a dos con Audax Italiano en el estadio Nacional, paridad que decretó la eliminación de ambos clues en fase de grupos de la Copa de la Liga.

Una tarea titánica tenía por delante el cuadro estudiantil, el cual no solo tenía que derrotar a su rival y líder del grupo, sino que además tenía que esperar a que en el otro partido de su zona, el colista Deportes La Serena derrotara a una Unión La Calera empatada en puntaje con los itálicos.

Debido a la ausencia de algunos titulares por lesión o presencia en la Selección chilena, el técnico Gago tuvo que mover las piezas y propuso un once alternativo, marcado por la presencia de de jóvenes y futbolistas que habitualmente no han tenido demasiado rodaje.

Luego de un arranque de mucho estudio y poca claridad en los metros finales de la cancha, el elenco de colonia abrió la cuenta en el minuto 18 por medio de Michael Vadulli, quien aprovechó un pivoteo de Giovani Chiaverano y superó al portero Gabriel Castellón con un tiro cruzado.

La U reaccionó al baldazo de agua fría, adelantó las líneas y llegó a la igualdad gracias a un Eduardo Vargas que empujó en área chica un centro rasante de Marcelo Morales (31'). Sin embargo, apenas unos instantes después, Franco Troyansky puso nuevamente en ventaja a los itálicos (38').

En el segundo tiempo, los locales trataron de imponer su ritmo en el cotejo pero ni Juan Martín Lucero (54') ni Lucas Romero (67') pudieron aprovechar algunas de las pocas ocasiones que se generaron los azules, que además en este tramo del compromiso sufrieron con las lesiones de Nicolás Fernández y Charles Aránguiz.

Fue avanzando el encuentro y el trámite no cambió. La pelota estaba en los pies de una escuadra universitaria que no era capaz de penetrar el cerrojo que propuso el combinado audino, hasta que en los descuentos, Vargas habilitó a Lucas Romero y el paraguayo no lo pensó dos veces y con un derechazo batió al golero Tomás Ahumada (90+1').

Al final, el resultado no le sirvió a ninguno de los dos, con los tanos quedando en segundo puesto con once puntos, dos por debajo de Unión La Calera, que aprovechó para avanzar a semifinales como líder del Grupo A. Por su parte, el Romántico Viajero terminó tercero con ocho unidades.

En el marco de la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional, Audax Italiano recibirá a Deportes La Serena a las 20 horas del próximo viernes. Universidad de Chile, en tanto, visitará a La Calera desde las 15:00 del domingo 14.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (Nicolás Ramírez, 63'), Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz (Lucas Romero, 55'), Javier Altamirano (Juan Martín Lucero, 45'); Maximiliano Guerrero (Andrés Bolaño, 64'), Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez (Lucas Assadi, 45'). (DT: Fernando Gago)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Diego Monreal (Tomás Leyton, 71'), Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Bryan Soto (Marco Collao, 45'), Federico Mateos, Paolo Guajardo (Favian Loyola, 58'); Giovani Chiaverano (Rodrigo Cabral, 87'), Franco Troyansky (Diego Coelho, 71'), Michael Vadulli. (DT: Gustavo Lema)

Árbitro: Cristian Galaz

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA