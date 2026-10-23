La U confirma que la revancha ante D. Antofagasta por Copa Chile se disputará el jueves 5 en el estadio Santa Laura

Este viernes se aclaró el panorama con respecto del partido pendiente de Universidad de Chile con Deportes Antofagasta, válido por la revancha de los cuartos de final de Copa Chile.

Primero fue la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) quien confirmó que el duelo de vuelta entre azules y "pumas" se llevaría a cabo el jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el elenco laico informó que el pleito mantendría como sede el estadio Santa Laura, tal como aparecía en la programación inicial.

"Partido confirmado. La vuelta de los Cuartos de Final de Copa Chile ante Deportes Antofagasta, la disputaremos el próximo jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura"

Añdieron que "acompáñanos en un duelo clave. Que Independencia sea completamente azul".

Finalmente, indicaron que "pronto toda información sobre la venta de entradas".

Cabe recordar que en la ida, el cuadro antofagastino dio la sorpresa y se impuso por un cómodo 2-0 al conjunto estudiantil.

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