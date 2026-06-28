La Serena vence a Cobreloa y Antofagasta se afianza como líder en Copa Chile

Deportes La Serena consiguió este domingo su primera victoria en el Grupo D de Copa Chile, luego de derrotar por un ajustado 2-1 a Cobreloa en el estadio La Portada.

El dueño de casa tuvo sus mejores pasajes de juego en el primer tiempo, abriendo la cuenta con un cabezazo de Felipe Chamorro (23') y ampliando las cifras por medio de un Matías Marín que llegó al área chica para conectar un centro rasante de Jeisson Vargas (43').

Para el complemento, el técnico visitante César Bravo ordenó cuatro modificaciones y logró descontar con zapatazo de larga distancia de Sebastián Zúñiga (58'), pero no pudo modificar el resultado.

De esta forma, los papayeros se instalaron en el tercer puesto con los mismos cuatro puntos de los loínos, aunque con peor diferencia de gol.

Por la misma zona, Deportes Antofagasta derrotó por la cuenta mínima a Cobresal en la Región de Atacama, gracias al penal convertido por Matías Gallegos (15').

Así los pumas no solo sostuvieron su invicto, sino que además se afianzaron como sólidos líderes con diez unidades, pavimentando una eventual clasificación. Los legionarios, en cambio, se mantuvieron en le fondo de la tabla con apenas un punto.

Este miércoles a las 18 horas, Cobresal y Deportes La Serena se pondrán al día en el torneo animando un duelo postergado de la segunda fecha.

PURANOTICIA