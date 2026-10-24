La Serena se ilusiona con la Copa Sudamericana tras derrotar a Concepción

Deportes La Serena se metió en la discusión por los cupos de torneos internacionales tras vencer por 3-1 a Deportes Concepción en el estadio La Portada, aprovechando la ventaja numérica que le entregó su adversario desde el cierre del primer lapso.

Papayeros y penquistas, estancados en la medianía de la tabla por perder ante Everton y empatar con Unión La Calera, respectivamente, tenían la misión de volver a los festejos para encender la lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El cuadro nortino tomó el control del partido desde el inicio y tras inquietar al fondo rival con un par de aproximaciones (8' y 11'), se encontró con la apertura de la cuenta gracias a un zurdazo de Matías Marín (14') al segundo palo.

Sin embargo y pese a no mostrar una mejoría importante en su juego, la visita presionó en campo contrario hasta que consiguió un tiro libre en una posición un tanto incómoda por el costado del área, pero Jorge Henríquez se encargó de poner la pelota en el ángulo (20').

No obstante, el dominio de las acciones seguía siendo de un elenco serenense que volvió a ponerse en ventaja gracias a otro golazo de Marín, esta vez tras pase de Rafael Delgado (38') y apenas dos minutos después, el forastero quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Yonatan Rodríguez por doble amonestación.

Con un hombre más sobre el césped todo se hizo más fácil para los pupilos de Felipe Gutiérrez, que buscaron incansablemente el gol que les diera tranquilidad en el compromiso, mientras el León de Collao parecía más preocupado de evitar un nuevo gol que de anotar la paridad.

Sobre el final del encuentro y tras la intervención del VAR, el árbitro Mathías Riquelme concedió un penal para el dueño de casa por una infracción de Cristián Riquelme sobre Ian Rasso. El encargado de ejecutar fue el capitán Jeisson Vargas, quien con un potente remate a la izquierda del cancerbero sentenció el pleito (83').

Gracias a esta victoria, el conjunto granate escaló hasta el octavo lugar con 33 puntos, dos por debajo de los puestos de Copa Sudamericana. Por su parte, la escuadra lila se estancó en el décimo escalón con 32 unidades.

Deportes La Serena volverá a la acción el próximo domingo para visitar a Huachipato desde el mediodía. Deportes Concepción, en tanto, se verá las caras con Palestino a las 20:30 del lunes dos de noviembre.

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Ian Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado; Francis Mac Allister (Sebastián Díaz, 64'), Gonzalo Escalante; Matías Marín, Jeisson Vargas, Yahir Salazar (Matías Pérez, 85'); Diego Rubio (Matías Pinto, 85'), Gonzalo Figueroa (Ángelo Henríquez, 90+2'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Yonatan Rodríguez, Mario Sandoval (Cristián Riquelme, 71'), Jorge Henríquez (Diego Acosta, 71'); Aldrix Jara (Misael Dávila, 45'), Joaquín Larrivey (Carlos Escobar, 90+1'), Ethan Espinoza (Joaquín Montecinos, 90+1'). (DT: Fernando Díaz)

Expulsados: Yonatan Rodríguez (40')

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: La Portada, La Serena

PURANOTICIA