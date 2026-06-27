La Selección Colombia casi le gana a la Portugal de Cristiano Ronaldo: empate sin goles en el Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo su cierre de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Miami, donde el equipo tuvo mayoría cafetera entre los aficionados y vieron una buena actuación del combinado nacional contra uno de los candidatos al título.

La Tricolor y Portugal empataron sin goles en la última jornada del grupo K, en un compromiso lleno de emociones, opciones desperdiciadas y los dirigidos por Néstor Lorenzo se vieron mejor que los lusos, quienes sufrieron en defensa y Cristiano Ronaldo no brilló.

Con ese resultado, tanto Colombia como Portugal pasaron a los dieciseisavos de final, junto con la República Democrática del Congo como uno de los mejores terceros, mientras que Uzbekistán terminó la Copa del Mundo con derrota en sus tres presentaciones, 11 goles en contra y dos a favor, para cerrar su primera participación.

PURANOTICIA / AGENCIAS / INFOABE