La Selección chilena oficializa amistoso ante Canadá en septiembre

La Selección Chilena ya comienza a definir su calendario de amistosos para este 2026, pese a que aún no se ha confirmado al nuevo entrenador que liderará el proceso rumbo al Mundial de 2030.

En ese contexto, este miércoles la Roja confirmó oficialmente uno de sus próximos compromisos internacionales. A través de sus redes sociales, la Federación de Fútbol de Chile anunció que el combinado nacional enfrentará a Canadá, uno de los países organizadores de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se disputará durante la fecha FIFA de septiembre, específicamente el sábado 26, en el BMO Field de Toronto, mientras que el horario del compromiso será informado próximamente.

Además, la Selección Chilena aprovecharía la gira por Norteamérica para disputar un segundo amistoso, ya que el 29 de septiembre enfrentaría a Estados Unidos, otro de los anfitriones del Mundial 2026.

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