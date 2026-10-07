La Roja volvió a caer en el ranking FIFA tras la gira por Norteamérica: se mantiene como la tercera peor selección de la Conmebol

La Selección chilena cerró su gira por Norteamérica con un triunfo ante México, pero antes sufrió dos derrotas, ante Canadá y Estados Unidos.

Y los tropiezos le significaron a la Roja registrar un nuevo cambio en su clasificación tras la última actualización del ranking FIFA.

Es que el combinado nacional cayó un lugar para ubicarse en el casillero 50, donde ahora es superado por Venezuela (49°), que descendió dos posiciones.

Con esto, la Selección chilena se mantuvo como el tercer peor elenco de la Conmebol, superando únicamente a Perú (53°) y Bolivia (78°).

Respecto al top ten, España se mantiene en el primer lugar, mientras que Argentina (2°) y Francia (3°) completan el podio.

TOP TEN RANKING FIFA

1° España — 2011,57 puntos

2° Argentina — 1972,80 puntos

3° Francia — 1958,86 puntos

4° Inglaterra — 1925,59 puntos

5° Portugal — 1807,69 puntos

6° Brasil — 1806,51 puntos

7° Marruecos — 1805,34 puntos

8° Bélgica — 1779,17 puntos

9° Países Bajos — 1778,61 puntos

10° México — 1738,48 puntos

SELECCIONES DE CONMEBOL

2° Argentina — 1972,80 puntos

6° Brasil — 1806,51 puntos

11° Colombia — 1735,80 puntos

20° Uruguay — 1635,54 puntos

24° Ecuador — 1587,07 puntos

33° Paraguay — 1552,30 puntos

49° Venezuela — 1465,87 puntos

50° Chile — 1458,97 puntos

53° Perú — 1450,95 puntos

78° Bolivia — 1322,19 puntos

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