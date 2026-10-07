La Roja volvió a caer en el ranking FIFA tras la gira por Norteamérica: se mantiene como la tercera peor selección de la Conmebol

El combinado nacional cayó un lugar para ubicarse en el casillero 50, donde ahora es superado por Venezuela (49°), que descendió dos posiciones.
La Selección chilena cerró su gira por Norteamérica con un triunfo ante México, pero antes sufrió dos derrotas, ante Canadá y Estados Unidos.
Y los tropiezos le significaron a la Roja registrar un nuevo cambio en su clasificación tras la última actualización del ranking FIFA.
Es que el combinado nacional cayó un lugar para ubicarse en el casillero 50, donde ahora es superado por Venezuela (49°), que descendió dos posiciones.
Con esto, la Selección chilena se mantuvo como el tercer peor elenco de la Conmebol, superando únicamente a Perú (53°) y Bolivia (78°).
Respecto al top ten, España se mantiene en el primer lugar, mientras que Argentina (2°) y Francia (3°) completan el podio.
1° España — 2011,57 puntos
2° Argentina — 1972,80 puntos
3° Francia — 1958,86 puntos
4° Inglaterra — 1925,59 puntos
5° Portugal — 1807,69 puntos
6° Brasil — 1806,51 puntos
7° Marruecos — 1805,34 puntos
8° Bélgica — 1779,17 puntos
9° Países Bajos — 1778,61 puntos
10° México — 1738,48 puntos
2° Argentina — 1972,80 puntos
6° Brasil — 1806,51 puntos
11° Colombia — 1735,80 puntos
20° Uruguay — 1635,54 puntos
24° Ecuador — 1587,07 puntos
33° Paraguay — 1552,30 puntos
49° Venezuela — 1465,87 puntos
50° Chile — 1458,97 puntos
53° Perú — 1450,95 puntos
78° Bolivia — 1322,19 puntos
PURANOTICIA