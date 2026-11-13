La Roja sub-20 conoció a sus rivales para el Sudamericano que se disputará en Colombia el 2027

La Selección chilena sub-20 conoció su suerte para la fase de grupos del Sudamericano a disputarse en Colombia, entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027.

Para fortuna del combinado criollo, en esta ocasión evitó a potencias como Argentina, Brasil y Uruguay, las cuales quedaron en la otra zona junto a Bolivia y Venezuela.

En cambio, la Roja quedó emparejada con el elenco anfitrión, Paraguay, Ecuador y Perú.

A diferencia de años anteriores, esta vez avanzarán a la ronda final los cuatro primeros lugares de cada grupo. Luego de eso vendrá una etapa con semifinales, partidos de preclasificación, clasificatorios al certamen planetario y la final.

Los cuatro equipos que avancen hasta la última etapa tendrán asegurado un cupo en la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, mientras que el quinto jugará un repechaje intercontinental.

Además, el certamen otorgará tres plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde ya está clasificado Perú como país organizador.

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