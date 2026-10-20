La Roja femenina cae al puesto 49 del ranking FIFA, su peor ubicación desde el año 2010

La reciente actualización del ranking FIFA trajo malas noticias para la Selección chilena femenina, la cual se encuentra en proceso de renovación tras fracasar en su objetivo de clasificar al Mundial de Brasil 2027.

El combinado criollo bajó un puesto respecto de la última medición, cayendo hasta la 49ª ubicación del escalafón planetario.

Esto significó el mayor descenso de la Roja desde 2010, cuando ocupó el 51° puesto. Eso sí, cabe recordar que la peor posición que ha ocupado el elenco nacional ha sido el casillero 54 de 2007.

Con eso, el equipo dirigido por Luis Mena quedó como la sexta selección de Conmebol por debajo de Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela, superando solo a Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia.

El top ten, en tanto, es encabezado por España, seguida por Estados Unidos y Alemania.

TOP TEN RANKING FIFA FEMENINO

1) España

2) Estados Unidos

3) Alemania

4) Inglaterra

5) Japón

6) Francia

7) Brasil

8) Suecia

9) Canadá

10) Dinamarca

RANKING RESTO DE CONMEBOL

19) Colombia

30) Argentina

42) Venezuela

44) Paraguay

49) Chile

60) Ecuador

61) Uruguay

74) Perú

115) Bolivia

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