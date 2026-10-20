La Roja femenina cae al puesto 49 del ranking FIFA, su peor ubicación desde el año 2010

La Selección chilena femenina 0bajó un puesto en la reciente actualización y quedó como el sexto equipo de la Conmebol. España lidera la clasificación mundial.
La reciente actualización del ranking FIFA trajo malas noticias para la Selección chilena femenina, la cual se encuentra en proceso de renovación tras fracasar en su objetivo de clasificar al Mundial de Brasil 2027.
El combinado criollo bajó un puesto respecto de la última medición, cayendo hasta la 49ª ubicación del escalafón planetario.
Esto significó el mayor descenso de la Roja desde 2010, cuando ocupó el 51° puesto. Eso sí, cabe recordar que la peor posición que ha ocupado el elenco nacional ha sido el casillero 54 de 2007.
Con eso, el equipo dirigido por Luis Mena quedó como la sexta selección de Conmebol por debajo de Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela, superando solo a Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia.
El top ten, en tanto, es encabezado por España, seguida por Estados Unidos y Alemania.
1) España
2) Estados Unidos
3) Alemania
4) Inglaterra
5) Japón
6) Francia
7) Brasil
8) Suecia
9) Canadá
10) Dinamarca
19) Colombia
30) Argentina
42) Venezuela
44) Paraguay
49) Chile
60) Ecuador
61) Uruguay
74) Perú
115) Bolivia
PURANOTICIA