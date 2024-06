La respuesta de Guillermo Paiva sobre su futuro en Colo Colo

Así como en Colo Colo han surgido opciones como posibles refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2024, también se ha hablado de la posibilidad de que jugadores partan del club.

Uno de ellos es el delantero paraguayo Guillermo Paiva, cuyo nombre fue vinculado en los últimos días con ofertas del fútbol brasileño y mexicano.

Ante esto, el propio guaraní salió a aclarar su futuro y en conversación con DirecTV sostuvo: "Me enfoco en lo que viene en el semestre y estar a la altura. Después se verá mi futuro, me encantaría quedarme en Colo Colo, me gusta el país y estoy cómodo".

Además, el atacante se refirió a los octavos de final de Copa Libertadores que afrontará con el Cacique ante Junior de Barranquilla: "Pasando a octavos son todos difíciles, ahora mano a mano los detalles son importantes, ojalá de local llevarnos una buena ventaja y luego allá poder liquidar".

Por último, sobre el Campeonato Nacional, comentó: "El torneo va a ser competitivo, hay cuatro o cinco equipos peleando ahí arriba. Ahora nos meteremos más en el campeonato, tuvimos derrotas que no esperábamos y tenemos que ponernos las pilas para que no pase este semestre".

PURANOTICIA