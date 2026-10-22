''La presión es para los dos'': Cristian Insaurralde palpita el decisivo choque entre Cobreloa y Rangers

Este sábado, a las 17:30 horas, Cobreloa visitará a Rangers en el estadio Fiscal de Talca, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 29 de la Liga de Ascenso. El compromiso será clave para ambos equipos, ya que podría incidir tanto en la definición del título como en la lucha por evitar el descenso.

Una victoria permitiría a los loínos llegar con opciones a la última jornada y mantener la disputa por el campeonato frente a San Luis. En la vereda contraria, Rangers necesita ganar para evitar descender anticipadamente a la Segunda División Profesional, por lo que el encuentro asoma como una verdadera final para los piducanos.

En la antesala del compromiso, Cristian Insaurralde, delantero y referente del cuadro calameño, conversó con el portal En La Línea Deportes y advirtió sobre la dificultad de enfrentar a un rival que lucha por la permanencia: "esos partidos de los equipos que están peleando abajo por ahí son los más difíciles, porque se juegan la vida y es una situación en la que a nadie le gusta estar".

En esa misma línea, el experimentado atacante anticipó un duelo exigente, aunque reconoció que Cobreloa llega con una ventaja anímica: "va a ser difícil, y es cierto que anímicamente llegamos un poquito mejor, pero son dos finales y tanto nosotros como ellos seguramente lo tomaremos de esa manera".

Al analizar la presión que enfrentan ambos equipos, considerando sus respectivos objetivos en el campeonato, "Gary" sostuvo que "la presión es para los dos, no hay partido sin presión, eso no existe. Ojalá jugáramos como en los potreros, así para hinchar las pelotas, pero la realidad es que no pasa. Todos los partidos del fútbol profesional son con presión".

Por otra parte, el atacante argentino reconoció que no atraviesa su mejor momento en términos goleadores, aunque destacó su presencia en encuentros decisivos: "Todos los fines de semana tengo ganas de hacer un gol, no se me está dando, pero la realidad es que hay jugadores para cada partido, y en los partidos importantes siempre estaba, así que siempre he aparecido, hay partidos en los que hay que saberlos jugar", puntualizó.

Para finalizar, Insaurralde valoró el rendimiento de sus compañeros durante la temporada y enfatizó la importancia de responder en esta etapa decisiva del campeonato: "por suerte durante el año el nivel de mis compañeros ha sido muy bueno para mantener al equipo arriba, sosteniéndolo, pero ahora es donde se ven los guapos, así que vamos a ver cómo nos encontramos contra Rangers".

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