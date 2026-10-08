La potente reflexión de Gabriel Suazo tras la gira de la Roja: "Los momentos difíciles también construyen"

El triunfo ante México en Los Angeles, por el cierre de la gira por Norteamérica durante la última fecha FIFA, parece haber descomprimido el ambiente que rodeaba a la Selección chilena tras las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, además de la bullada salida de Marcelino Núñez de la convocatoria.

Al menos así dio muestras Gabriel Suazo, capitán de la Roja, con una potente reflexión publicada a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Los momentos difíciles también construyen. Fueron días que nos pusieron a prueba. Derrotas, errores y momentos difíciles", comenzó escribiendo el lateral que milita en el Sevilla de España.

"Hubo algo que nunca cambió a pesar de todo: la unión de este grupo, la forma de trabajar y la convicción de seguir empujando todos hacia el mismo lado", añadió el ex Colo-Colo.

Luego, agregó: "Cerramos esta gira con un gran triunfo, pero me quedo con algo mucho más importante que el resultado: la respuesta del equipo cuando las cosas no salían. Porque el carácter no se demuestra solamente cuando todo va bien. Se demuestra cuando toca levantarse, seguir trabajando y volver a intentarlo. Y este grupo lo hizo".

Por último, Suazo escribió: "Orgulloso de cómo trabajamos, de cómo nos representamos unos a otros y de cómo representamos a nuestro país".

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