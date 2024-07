La indignación del DT Jaime García con el arbitraje en Copa Chile

Luego del 2-2 entre Santiago Wanderers y Palestino por la semifinal ida de la Zona Centro Norte de Copa Chile, el DT de los caturros, Jaime García, se mostró molesto con el árbitro del encuentro que se jugó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

“El empate no pasa por el arbitraje, pero sí hay situaciones que no se pueden repetir. Estás a cinco metros, te complican una semana entera. Después hay un penal tremendo. Estás de frente, ¿cuál es el criterio para uno o para otro?”, arremetió el ex entrenador de Ñublense de Chillán en conferencia de prensa.

“No significa que haya hecho un mal arbitraje. Pero son cosas fáciles para ellos: estás de frente, a cinco o seis metros. Molestan algunas decisiones que provocan que el equipo baje y el otro levante. No quiero restarles méritos a Palestino, que defendió y atacó bien con un hombre menos”, añadió García.

Por último, el estratega fue enfatíco al exponer su disconformidad por los goles que recibieron ante los árabes. “Los goles llegan cuando el equipo está tranquilo. Me molesta también cómo nos hacen los goles, obviamente. Ese trabajo hay que seguir puliéndolo. El equipo muestra personalidad distinta, pero a ratos no jugamos bien", cerró.

El duelo de vuelta en el que Santiago Wanderers visitará a Palestino se jugará el próximo viernes 12 de julio, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

