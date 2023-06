La ilusión de Di Santo por reemplazar a Zampedri como "9" de la UC: "Es un reto lindo"

Franco Di Santo, delantero de Universidad Católica, se mostró ilusionado con reemplazar al goleador Fernando Zampedri durante los próximos compromisos de la franja, considerando que el "Toro" fue operado recientemente en uno de sus pies debido a una lesión.

En diálogo con El Deportivo, aseguró que "creo que va a ser la primera vez que me toca a mí jugar de 9, que es mi posición. Pretendo hacer lo que hice toda mi vida. Siempre fui un jugador muy polifuncional, y a la vista está la primera rueda que hice, creo que jugué dos partidos arriba con Fer, y el resto jugué por las orillas o más atrás".

"Espero poder hacerlo lo mejor posible y lograr lo que hace el "Toro", que es meterla. Eso es fundamental. Y si no, aportar al equipo desde donde me toque, pero no siento presión. Creo que es un reto lindo para cualquier 9 reemplazar a Fernando; así que, si me toca, lo voy a hacer de la mejor manera", agregó.

Respecto de la intertemporada, sostuvo que "trabajamos bastante, muchas veces en doble o triple turno, para estar físicamente aptos. Hemos mejorado cosas que estábamos fallando y potenciamos lo que estaba bien. Esperábamos tener un partido antes del clásico con la U. Nos hubiese venido bien, pero estamos contentos por volver a jugar".

"Siempre sirven para pulir detalles. No pudimos ser lo suficientemente regulares durante la primera rueda. Ojalá que estos detalles que hemos estado puliendo nos ayuden a tener una mayor regularidad y mantener un mismo nivel de juego", dijo sobre la pausa.

Sobre el Clásico Universitario, adelantó que para los dos equipos "va a ser un envión anímico muy grande. Son tres puntos que te acercan a estar arriba. Además, empezar ganando te da el impulso para lo que viene. Son tres puntitos más que no estaban".

PURANOTICIA