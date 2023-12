La confesión de Iván Zamorano: "Me encantaría aportar en Colo Colo, como DT o director deportivo"

Uno de los sueños que tiene Iván Zamorano es el de regresar en algún momento a Colo Colo. El propio ex capitán y goleador de la Selección chilena manifestó su deseo de volver al Cacique para trabajar y aportar desde áreas no futbolísticas.

Tras estar presente en la gala del fútbol chileno, "Bam Bam" expresó a Dale Albo: "Yo estoy bien en lo que hago. A pesar de que es indudable de que uno está afrontando nuevos desafíos, me encantaría sí aportar; no sé si como técnico o manager, director deportivo. Colo Colo es mi vida, mi papá me llevaba de chiquitito y en su momento vine a jugar para cumplir mi sueño y el de mi papá antes de morir (en la temporada 2003)"

.

"Jugué gratis en Colo Colo y me encantaría volver en algún momento y hacer algo por el club. También hablaba con Pablo Milad y me encantaría hacer algo por Chile, pero con algo concreto y un proyecto. Eso lo sabe Dios en un futuro", agregó el ex Real Madrid.

Sobre la temporada 2023 del Cacique, Zamorano sostuvo: "El año de Colo Colo, bueno, empezamos mal. Después un término en el medio muy bueno y después terminó mal. Es indudable, más allá del tema futbolístico que tuvo altas y bajas, que es algo que puede pasar, el manejo a nivel de institución me parece que no fue correcto".

"Ahí es dónde Colo Colo debería mejorar muchísimo, hoy más que nunca están saliendo chicos interesantísimos en el área formativa y eso se debe manejar mucho mejor. No se llegó a ser campeón; para mí, si Colo Colo llegó a ser segundo, no es un buen campeonato", sentenció.

PURANOTICIA