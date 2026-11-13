Junta Extraordinaria de Accionistas de Azul Azul concluye con la elección de nuevo directorio

Este viernes se llevó a cabo la junta extraordinaria de accionistas de Azul Azul, instancia donde se definió el nuevo directorio de la sociedad anónima que administra a Universidad Chile, luego de que se revocara la mesa presidida por Cecilia Pérez.

En ese escenario, Eduardo Godoy, liquidador de las acciones de Tactical Sport, había propuesto a siete postulantes a los cargos, quienes recibieron el respaldo en la votación.

De esta manera y con el 9,76% de las preferencias para cada uno, fueron elegidos Jorge Burgos, Fernando Coloma, Macarena Letelier, Eduardo Álamos, Eduardo Escaffi, Gonzalo Molina y Edgar Kausel.

A ellos se suman el abogado José Ramón Correa y el exministro y exsenador José Miguel Insulza, quienes ya participaban de la orgánica, además de Héctor Humeres y Andrés Weintraub, representantes de la casa de estudios que da nombre al club.

En contrapartida, tuvieron que abandonar sus cargos a Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Roberto Nahum, Pablo Silva y Francisco Aylwin, quienes habían sido nombrados por Michael Clark, excontrolador del conjunto laico, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Sartor.

Cabe mencionar que previo al inicio de la junta, un puñado de hinchas se hizo presente a las afueras del Centro Deportivo Azul para manifestarse en contra de la administración de la concesionaria.

Además, en la cita no estuvo ninguno de los candidatos planteados por el liquidador, quien tampoco asistió, siendo representado por el abogado Jaime de Larraechea, quien tuvo que responder a las inquietudes y dudas de los accionistas minoritarios.

Es importante señalar que el nuevo directorio de Azul Azul, el cual tiene carácter transitorio, sesionará por primera vez este lunes 16 de noviembre, oportunidad en que se definirá al nuevo presidente de la mesa, quien estará al mando de la institución hasta que se concrete la venta del 63% de acciones que administraba Tactical Sport, proceso que podría extenderse hasta abril.

PURANOTICIA