Jugador de Huracán apuntó indirectamente a Guillermo Soto y lo acusó de no jugar ante Guaraní por "un dolorcito"

Toda una crisis se está viviendo en Huracán de Argentina, cuadro donde milita el chileno Guillermo Soto, después de la eliminación en la Copa Sudamericana ante Guaraní.

El cuadro trasandino se quedó sin entrenador tras la salida de Sebastián Battaglia y ahora se sumaron la críticas de un referente del equipo como es el defensa Fernando Tobio contra el nacional.

El zaguero elogió a los jóvenes del club y acusó a sus compañeros, entre ellos Soto y Gabriel Gudiño, de no dar la cara al no viajar a Paraguay por una entorsis de tobillo y un traumatismo en el empeine, respectivamente.

"Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil", expresó Tobio tras el cotejo.

El elenco del "Globo" tendrá que enfocarse ahora en el torneo argentino donde lucha por salir de los últimos lugares de la tabla para no descender.

(Imagen referencial: Huracán)

PURANOTICIA