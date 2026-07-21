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Juan Cornejo pide suspender el partido de Coquimbo Unido tras el devastador paso del sistema frontal

Juan Cornejo pide suspender el partido de Coquimbo Unido tras el devastador paso del sistema frontal

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El lateral pirata advirtió que el plantel no ha podido entrenar con normalidad debido a las lluvias y la emergencia que afecta a la región, asegurando que "sería lo más sensato" postergar el duelo ante U. de Concepción.

Juan Cornejo pide suspender el partido de Coquimbo Unido tras el devastador paso del sistema frontal
Martes 21 de julio de 2026 09:45
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El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país ha provocado una grave emergencia en la región de Coquimbo, dejando miles de personas damnificadas. La situación también ha impactado a Coquimbo Unido, cuyo plantel no ha podido desarrollar con normalidad sus entrenamientos.

Ante este escenario, el lateral Juan Cornejo solicitó que la ANFP suspenda el partido programado para este sábado frente a Universidad de Concepción, correspondiente al inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, y que debía disputarse en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

"Ha sido terrible estos días. Hoy (lunes) no entrenamos. La semana pasada entrenamos hasta el viernes producto de las lluvias", comenzó diciendo en conversación con Redgol.

El defensor sostuvo que, hasta ahora, el club no ha recibido una comunicación oficial por parte de la ANFP, aunque considera que la suspensión del encuentro sería la decisión más adecuada.

"(Desde la ANFP) no nos han dicho nada de momento. Pero por cómo están las cosas, sería lo más sensato suspender el partido", añadió.

Por otra parte, Cornejo valoró la iniciativa solidaria impulsada por su compañero Diego "Mono" Sánchez, quien comenzó una campaña de ayuda para ir en apoyo de las personas afectadas por el sistema frontal en la región.

"Él siempre está ayudando a la gente de la zona, siempre es movido en eso".

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