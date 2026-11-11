Joven figura de Colombia destaca a la Roja de cara a amistosos: "Siempre ha sido un rival fuerte"

La Selección chilena enfrentará este viernes a Colombia en Cali, el cual será el primero de los dos amistosos que disputarán en esta fecha FIFA de noviembre (el otro se jugará el próximo martes en Santiago).

Y en la escuadra "cafetalera" ya comenzaron a palpitar los duelos ante la Roja, pues el volante Gustavo Puerta, quien fue figura del elenco tricolor en el Mundial 2026, analizó al equipo nacional.

"Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte. Estos últimos años ha ido en ese proceso de transformación. Entonces estamos enfocados en hacer las cosas bien, hacer nuestro propio trabajo. Esperemos que así sea", sostuvo el mediocampista que milita en el Olimpiakos de Grecia.

Sobre su rol en el combinado colombiano tras su destacado desempeño en el Mundial 2026, sostuvo: "Con el paso del tiempo y las convocatorias me he ido ganando eso tanto fuera como dentro de la cancha. Tengo un poco más de experiencia en la selección con los jóvenes que vienen. Espero seguir haciendo las cosas bien y apoyar a los que vienen detrás mío. Es hermoso volver acá. Ahora con la selección absoluta será algo lindo para mí".

"Tengo muchos sentimientos encontrados. Esperando para jugar, hacer las cosas bien y llevarnos la victoria. Para mí es importante estar nuevamente acá en la selección mayor y poder seguir ayudando a todos mis compañeros", sentenció Puerta.

(Imagen: @FCFSeleccionCol)

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