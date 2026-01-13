José Ignacio Cornejo se alejó del podio en motos tras una amarga jornada en el Rally Dakar

Una jornada terrorífica vivió este martes 13 el piloto nacional José Ignacio Cornejo quien terminó apenas en el top 20 de las motos en el Rally Dakar, distanciándose a casi una hora del podio después de una amarga novena etapa.

"Nacho" fue incapaz de sostener el ritmo que mostró en los días previos y completó los 418 kilómetros de especial en cuatro horas, nueve minutos y 39 segundos, rematando en el 19° lugar a 23'57'' del ganador de la prueba, el español Tosha Schareina.

Si bien el iquiqueño logró mantener su sexta posición en la general (+1h05'10''), ahora quedó a casi una hora del tercero, el argentino Luciano Benavides (+07'05''). A la cabeza se encuentra el australiano Daniel Sanders (37:09:17), seguido por el estadounidense Ricky Brabec (+06'24'').

Respecto a los otros chilenos en competencia, Ruy Barbosa fue 22° (+26'58'') y se ubicó 13° en la clasificación (+3h58'53''), mientras que Tomás de Gavardo remató 35° (+48'59'') y se instaló 28° en la tabla acumulada (+8h09'22'').

Este miércoles se disputará la décima etapa de la competencia con 371 kilómetros cronometrados entre el campamento refugio y la localidad saudí de Bisha.

Clasificación de la etapa

1) Tosha Schareina 03:45:42

2) Daniel Sanders +04'35''

3) Michael Docherty +04'50''

19) José Ignacio Cornejo +23'57''

22) Ruy Barbosa +26'58''

35) Tomás de Gavardo +48'59''

Clasificación general

1) Daniel Sanders (KTM) 37:09:17

2) Ricky Brabec (Honda) +06'24''

3) Luciano Benavides (KTM) +07'05''

4) Tosha Schareina +15'28''

5) Skyler Howes (Honda) + 44'15''

6) José Ignacio Cornejo (Hero) +1h05'10''

7) Adrien Van Beveren (Honda) +1h08'38''

8) Ross Branch (Hero) +2h10'19''

9) Preston Campbell (Honda) +2h13'59''

10) Toni Mulec (KTM) +2h31'27''

PURANOTICIA