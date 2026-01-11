José Ignacio Cornejo cae al sexto lugar en la general del Dakar 2026

José Ignacio Cornejo (Hero) cedió terreno en la clasificación general del Dakar 2026, luego de finalizar en el noveno puesto de la etapa disputada este domingo, resultado que lo hizo bajar del quinto al sexto lugar en la general.

El piloto chileno se encuentra ahora a 33 minutos y 25 segundos del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders (KTM), quien pese a no ganar la jornada, finalizó cuarto y se mantiene firme en la cima del rally.

En una etapa particularmente extensa, Cornejo registró un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 6 segundos en el tramo de 877 kilómetros, quedando a 9 minutos y 10 segundos del ganador, el argentino Luciano Benavides (KTM).

El otro chileno en competencia, Ruy Barbosa, también completó la exigente jornada, terminando en el puesto 17, a 26 minutos y 20 segundos del líder, ubicándose además en el decimotercer lugar de la clasificación general.

El Dakar 2026 continuará este lunes con la octava etapa, instancia clave para los pilotos que buscan recuperar posiciones en la general, en una competencia donde cada minuto perdido puede ser determinante.

PURANOTICIA