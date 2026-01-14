Jornada negra para los chilenos en el Dakar: Ruy Barbosa abandona competencia tras dura caída

Una jornada negra tuvieron los pilotos nacionales en las motos del Rally Dakar, marcada por el accidente sufrido por Ruy Barbosa que lo obligó a abandonar la décima etapa en el kilómetro 307 de los 368 de recorrido cronometrado.

El chileno, quien ocupaba un expectante tercer puesto en la categoría Rally 2, sintió un fuerte dolor en su hombro después de una brusca caída, perdiendo su ubicación de privilegio en la tabla.

Por su parte, José Ignacio Cornejo remató quinto a seis minutos y 34 minutos del sorpresivo ganador del día, el francés Adrien Van Beveren, seguido por el argentino Luciano Benavides (+04'04'') y el estadounidense Skyler Howes (+04'51'').

El australiano Daniel Sanders, quien llegaba como líder exclusivo de la general, también presentó problemas en su hombro después de desplomarse en un tramo y solo pudo completar la prueba gracias a la asistencia del norteamericano Ricky Brabec.

"Nacho", en tanto, bajó hasta el séptimo escalón de la clasificación (+1h00'35''), lejos de Benavides que se alzó como nuevo puntero, aunque con escaso margen de ventaja sobre Brabec (+00'41'').

La undécima etapa que se disputará esta jueves contará con 346 kilómetros de especial entre Bisha y Al-Henakiyah.

Clasificación de la etapa

1) Adrien Van Beveren 04:15:43

2) Luciano Benavides +04'04''

3) Skyler Howes +04'51''

5) José Ignacio Cornejo +06'34''

Clasificación general

1) Luciano Benavides (KTM) 41:36:09

2) Ricky Brabec (Honda) +00'41''

3) Tosha Schareina (Honda) +16'24''

4) Daniel Sanders (KTM) +16'41''

5) Skyler Howes (Honda) + 37'57''

6) Adrien Van Beveren (Honda) ´58'25''

7) José Ignacio Cornejo (Hero) +1h00'35''

8) Ross Branch (Hero) +2h21'29''

9) Preston Campbell (Honda) +2h28'15''

10) Toni Mulec (KTM) +2h31'38''

