Este jueves 19 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones para definir al nuevo directorio y presidente de la ANFP, donde Jorge Uauy y Jorge Yunge buscarán ser el sucesor de Pablo Milad en la testera.

El cita se desarrollará a las 11:00 horas en el hotel Mandarín Oriental, debido a que la sede del organismo en Quilín continúa clausurada por la Municipalidad de Peñalolén.

Respecto a los candidatos, Yunge es la continuidad de Milad y actualmente ejerce como secretario general del ente rector del balompié criollo.

Su lista la completan Sofía Galdames (Deportes Copiapó), Andrés Sánchez (Santiago Wanderers), José Luis Navarrete (ex Universidad de Chile), Iván Cisternas (San Luis de Quillota), Andrés Alvarado (Deportes Santa Cruz) y Freddy Palma (Curicó Unido).

En tanto, Uauy es actualmente presidente de Palestino y asoma como la "oposición". Tiene como gran respaldo al ex timonel de Cruzados, Juan Tagle, quien va como vicepresidente.

Esta lista también es integrada por Jorge Contador (Coquimbo Unido), Diego Livingstone (Deportes Concepción), Karina Mazú (Deportes Recoleta), Ignacio Melhech (Cobreloa) y Eduardo Ramírez (Deportes Iquique).

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