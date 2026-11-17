Jorge Sampaoli se encuentra sin club tras concretar su salida de Talleres de Córdoba en agosto pasado, por lo que actualmente está a la espera de una nueva oportunidad para continuar su carrera como entrenador.

Mientras busca un nuevo desafío profesional, el exdirector técnico de la Selección chilena y de Universidad de Chile realizó un guiño a nuestro país al participar en una dinámica de preguntas y respuestas a través de redes sociales.

Durante la actividad, el estratega argentino respondió diversas consultas y, al ser preguntado por el mejor equipo que dirigió a lo largo de su carrera, no dudó en elegir a la Roja: "La selección de Chile".

Por otra parte, al ser consultado por el mejor título de su trayectoria como entrenador, Sampaoli destacó el histórico logro conseguido al mando del conjunto azul y aseguró que fue "la Copa Sudamericana con la U en 2011".

Sin embargo, pese a los importantes títulos que consiguió con Universidad de Chile, el técnico argentino tuvo otra respuesta cuando le preguntaron dónde había sido más feliz. En esa ocasión, el casildense señaló que su etapa más feliz fue en el Olympique de Marsella, de Francia.

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