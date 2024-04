Jorge Garcés y su Selección de Juan Fernández: "Son bastante buenos para ser amateurs"

Este sábado 27 de abril, desde las 12:30 horas, se dará el puntapié inicial a la Copa Chile 2024, con el duelo que animarán la Selección de Juan Fernández y Santiago Wanderers.

A sólo horas del crucial debut de ambos en la competición, el entrenador del combinado local, Jorge Garcés, dio a conocer sus sensaciones en el mítico archipiélago nacional.

"Dos meses cumplí ayer y se pasó tan rápido, la verdad. Los muchachos están muy ansiosos, están contando los días", expuso el DT a radio ADN.

De igual forma, planteó que se encuentra "esperando el sábado con una ansiedad que he tenido que manejar y conversar con ellos diariamente".

Sobre sus jugadores dijo que han trabajado fuertemente "la parte física, porque la parte técnica ya lo tienen. Son bastante buenos para ser jugadores amateurs".

"En lo táctico, hemos tenido que trabajar mucho. Repetir y automatizar mucho", agregó.

También explicó que "me apego mucho a la disponibilidad que tienen todos, al entusiasmo e ilusión que les genera este partido histórico".

«Peineta» aseguró que "es el primero y probablemente el último partido para varios de ellos, porque si en alguna ocasión más tienen la posibilidad de representar a su tierra acá, muchos de ellos ya no van a estar acá".

Finalmente afirmó que "el ridículo no creo que vamos a hacer. No puedo asegurar hacer historia, porque sería ganar y pasar la llave. Es un partido histórico, ellos quieren hacer historia, sin duda... pero acá lo importante es que no se haga el ridículo, como lo dije en su momento, y creo que se han preparado para que eso no suceda".

PURANOTICIA