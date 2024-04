Jorge Almirón tras derrota de Colo Colo ante Fluminense: "La jugada del gol anulado me pareció dudosa"

Colo Colo no pudo en su dura visita al vigente campeón de la Copa Libertadores y cayó por 2-1 frente a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la segunda fecha del Grupo A del torneo continental.

El técnico del Cacique, Jorge Almirón, quedó conforme con el desempeño de sus pupilos, pues tuvieron chances para empatar el partido, pero reclamó por el gol anulado a su elenco, el cual fue dudoso.

"Tomamos riesgo y uno tiene que entender que es el campeón (Fluminense), están en su cancha. La jugada la vi en el VAR y me pareció dudosa. Es el precio que hay que pagar. Felicitar a mis jugadores, jugar acá no es fácil. Me siento representado por cómo jugaron. Tuvimos el gol hasta en la última jugada", expresó el DT argentino de los albos.

"Colo Colo es un equipo grande, hoy jugó con jerarquía, jugar mano a mano. Hacíamos que se equivocaran por la presión. Te genera un desgaste. Faltó un poco en el primer tiempo tenerla un poco más. Acomodamos y el equipo hizo un gran segundo tiempo. Cuando mejor estábamos nos meten el segundo gol. (Germán) Cano la única que tuvo nos hace el gol. Merecíamos el empate. Hicimos un gol a mi manera de ver válido. Es importante siempre el resultado, de esta manera creo que es el camino. Hay margen para mejorar", añadió.

Por último, Almirón sostuvo: "El equipo hizo un muy buen partido, preveía que esto se podía dar, más allá del resultado. Valoro un montón de cosas para el futuro".

