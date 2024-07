Jorge Almirón pone condiciones a quienes lleguen a reforzar a Colo-Colo: "Físicamente tienen que estar bien"

Colo-Colo disputará este miércoles un amistoso ante Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue, como último apretón previo al inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024.

Antes de viajar al sur, el técnico Jorge Almirón se refirió al tema de refuerzos para este exigente segundo semestre y puso presión a los posibles jugadores que arriben al club.

"No han existido avances. No tengo detalles de lo económico, siento que los jugadores tienen que estar donde quieren estar. Siempre es importante tener los jugadores lo antes posible, pero no me meto porque es una negociación de clubes", expresó el estratego argentino desde el Aeropuerto de Santiago.

"Lo que pretenden los jugadores también es importante y depende mucho de la buena voluntad de los jugadores, del club, de la inversión que quieran hacer y de que el jugador quiera venir. Son varias cosas que no dependen de ningún entrenador", agregó el DT.

Además, añadió: "Creo que se sigue negociando, ahora estamos trabajando y pensando en el partido de hoy, que salga todo bien, porque ya arranca el Campeonato y queremos contar con todos lo antes posible, que tengan ritmo de juego, porque después viene una seguidilla importante y vamos a necesitar de todos".

"Siempre estoy tranquilo, yo me defino por trabajar con los jugadores que tengo y que mejoremos cada día como equipo. Ojalá que los jugadores lleguen pronto si se llega a dar para reforzar y que tengan ritmo de juego, porque tal vez llegan dos o tres días antes de los partidos importantes y no los voy a poner. Necesito que estén lo antes posible", complementó.

Por último, Almirón enfatizó: "Si algún jugador tiene la posibilidad de venir y lo piensa, físicamente tiene que estar bien, porque el fútbol de hoy demanda eso. Como profesional tienen que estar lo mejor posible para competir".

