Jorge Almirón habló sobre Mauricio Isla y confirmó que lesión de Arturo Vidal "es más prolongada"

Colo-Colo solamente ha sumado un refuerzo (Javier Correa) en este mercado invernal de fichajes del fútbol chileno, pues todavía no puede sellar el arribo de Mauricio Isla, quien ahora se alejaría del "Cacique" al ser ofrecido a Universidad de Chile.

Pese a esto, el técnico del cuadro albo, Jorge Almirón, mantuvo su calma por la demora de incorporaciones de cara a esta exigente segunda parte de temporada 2024 y se desmarcó de las negociaciones con el "Huaso".

"Tenemos tiempo, hay dos semanas más. Se está trabajando. Entrenamos muy bien, nos preparamos para el partido", reconoció el estratego argentino en conferencia de prensa.

Sobre las informaciones de un supuesto ofrecimiento de Isla a la U, sostuvo que "no sabía que lo habían ofrecido a otro club. Es el trabajo de los representantes. Sé que hay conversaciones, pero no mucho más allá. Queremos que venga un jugador de su categoría, pero es el jugador con el club negociando. No me preocupa demasiado. Si se da la posibilidad que venga, bienvenido. Si no, el jugador tiene que seguir jugando. La sensación no la puedo medir, me manejo por cosas concretas. No me puedo meter en eso".

Además, el DT del conjunto de Macul confirmó que la baja de Arturo Vidal por lesión será por mayor tiempo: "Lo de Vidal es más prolongado, pero conociéndolo, tiene varios días para ver, según la cantidad de partidos que tenemos. No hay apuro. Correa ya podrá sumarse al grupo la próxima semana, veremos si puede sumar minutos ante Huachipato".

Por último, Almirón le bajó el perfil a la sanción de tres partidos que recibió el portero Brayan Cortés tras su expulsión ante Unión Española: "No he hablado con él, los tiempos son así. El jugador se siente perjudicado. Tendrá que seguir entrenando, su jerarquía es importante en el equipo, sigue siendo parte del plantel, es un error y no pasa nada".

PURANOTICIA