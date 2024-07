Jorge Almirón alza la voz y pide el fichaje de Matías Catalán para Colo-Colo: "Es un jugador de jerarquía"

Tras asegurar a Javier Correa como primer refuerzo en este mercado invernal de fichajes, ahora en Colo-Colo la prioridad es sellar un lateral derecho, donde las opciones son Mauricio Isla y Matías Catalán.

Frente a esto, Jorge Almirón golpeó la mesa y dejó en claro a la dirigencia de Blanco y Negro que el jugador de Talleres de Córdoba es el que le gusta y lo puso por sobre el bicampeón de América con la Roja.

"Yo hablé con el presidente (Aníbal Mosa) y fui claro. A mí me gusta Catalán, es un jugador de jerarquía para reforzar la defensa", enfatizó el estratego argentino en conferencia de prensa.

"Después, se está negociando con varios futbolistas. Los directos están trabajando en eso, no es fácil. Esperemos que pronto puedan llegar más refuerzos", añadió el ex DT de Boca Juniors.

Eso sí, sostuvo: "Entiendo los plazos, los directivos son claros conmigo. Se está negociando. Tampoco quiero exponer al club a una inversión exagerada".

En otro tema, sobre el interés de Boca Juniors por Carlos Palacios, comentó: "En el libro de pases anterior se habló de que iba a Boca y no se hizo. Carlos lo ha hecho muy bien esta temporada, es sumamente importante para el esquema del equipo y para el plantel, es un jugador diferente a los demás, tiene esa rebeldía de barrio para jugar. Palacios tiene una cláusula de salida. Si cualquier club paga la cláusula, Colo-Colo no puede hacer nada. Mientras no se pague la cláusula, sigue siendo jugador nuestro".

Por último, Almirón lamentó la lesión de Javier Correa: "Lo tenía contemplando para este partido con Santa Cruz, pero se resintió en un entrenamiento. Salió de la práctica por precaución, le hicieron un estudio y tiene una pequeña lesión. Los médicos lo están viendo, porque el jugador no es propenso a lesiones, tiene un físico fuerte, por eso creo que se va a recuperar pronto".

