Jonathan Villagra tras gira de la Roja por Norteamérica: "Hay que siempre sacar cosas positivas"

La Selección chilena puso fin a su gira por Norteamérica con el triunfo ante México en Los Angeles, y los jugadores de la Roja comenzaron a reintegrarse a sus respectivos clubes.

Unos de los que retornó al país fue Jonathan Villagra, defensa de Colo-Colo quien hizo su debut en el combinado nacional. Tras su destacada temporada junto al "Cacique", el zaguero fue considerado por el técnico Nicolás Córdova.

Al regresar a Santiago, el formado en Unión Española aseguró que se deben sacar cuentas positivas más allá de los resultados.

El defensor dijo "estar feliz de jugar en la Selección y es bueno ir agarrando regularidad de a poco".

Además, añadió que "hay que siempre sacar cosas positivas", luego de una gira marcada por polémicas tras la bullada salida de Marcelino Núñez de la convocatoria.