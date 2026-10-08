Jonathan Villagra tras gira de la Roja por Norteamérica: "Hay que siempre sacar cosas positivas"

El defensa de Colo-Colo valoró su debut en la Selección chilena tras la gira por Norteamérica y destacó la importancia de sumar regularidad en el equipo.
La Selección chilena puso fin a su gira por Norteamérica con el triunfo ante México en Los Angeles, y los jugadores de la Roja comenzaron a reintegrarse a sus respectivos clubes.
Unos de los que retornó al país fue Jonathan Villagra, defensa de Colo-Colo quien hizo su debut en el combinado nacional. Tras su destacada temporada junto al "Cacique", el zaguero fue considerado por el técnico Nicolás Córdova.
Al regresar a Santiago, el formado en Unión Española aseguró que se deben sacar cuentas positivas más allá de los resultados.
El defensor dijo "estar feliz de jugar en la Selección y es bueno ir agarrando regularidad de a poco".
Además, añadió que "hay que siempre sacar cosas positivas", luego de una gira marcada por polémicas tras la bullada salida de Marcelino Núñez de la convocatoria.
Cabe recordar que los próximos partidos del combinado nacional serán ante Colombia en duelos de ida y vuelta a jugarse el 13 y el 17 de noviembre en Cali y Santiago, respectivamente.
PURANOTICIA